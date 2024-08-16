В МИД заявили, что США пытаются сделать терроризм легальным

Соединенные Штаты подспудно легитимизируют терроризм через ситуацию с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Российский дипломат указал на то, что американские официальные лица отказываются комментировать новые детали в расследовании подрыва газопровода.

«Хотят, чтобы все забыли неудобные цитаты руководства США о важности уничтожения газопроводов. Стремятся перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток. Хотя прекрасно понимают, что в Киеве и шагу не сделают без отмашки из Вашингтона», — заявил Антонов.

Посол России добавил, что таким образом, игнорируя ситуацию, Соединенные Штаты фактически легитимизируют терроризм.

До этого официальный представитель Белого дома Джон Кирби не стал комментировать публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о диверсии Украины на газопроводах «Северный поток».

Ранее сообщалось, что в ФРГ ищут украинцев, подорвавших «Северные потоки».