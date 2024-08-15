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Пентагон заявил о беспокойстве из-за угрозы эскалации на Украине

США обеспокоились возможной эскалацией конфликта на Украине

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Корреспондент Washington Post Юнус Паксой/Twitter

США выражают озабоченность по поводу потенциальной эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«Если Россия не ответила на определенные действия, это не означает, что она не сможет или не сделает этого в будущем», — отметила Сингх.

Она добавила, что успешные действия на поле боя не обязательно требуют атак вглубь территории России.

США продолжают адаптироваться к текущей ситуации и «всегда предоставляют Украине необходимую поддержку». Также Вашингтон стремится получить больше информации о планах Киева в Курской области, добавила она.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Independent сообщил, что Киев обсуждал возможность атаки на Курскую область с западными партнерами, однако «не на публичном уровне». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон «не участвовал в планировании или подготовке этой операции».

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее заявил, что Киев не уведомил Вашингтон о своих намерениях атаковать российский регион. Директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что нападение Украины на Курскую область произошло «при поддержке коллективного Запада».

Ранее в США заявили, что исход противостояния в Курской области «уже решен».

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