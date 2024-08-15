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Германия подозревает Россию в причастности к диверсиям на военных базах

Bloomberg: ФРГ расследует возможную российскую диверсию на двух военных базах

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Fabian Bimme/Reuters

Германия расследует возможную российскую диверсию на двух военных базах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного немецкого депутата.

Предположительно, атаке подверглись база Бундесвера в Кельн-Ване и аэродром НАТО в Гайленкирхене.

Представитель немецких военных Ульрих Фонроберт рассказал, что ночью в заборе вокруг базы в Кельне была проделана дыра — причастных к этому не нашли.

Система оповещения зафиксировала «аномальные значения» качества воды, что говорит о том, что система водоснабжения подверглась атаке, заявил Фонроберт журналистам на пресс-конференции.

Представитель НАТО на аэродроме в городе Гайленкирхен, сообщил, что вечером 13 августа подозреваемый пытался проникнуть на объект, но сотрудники службы безопасности предотвратили это.

«Дальнейшее расследование покажет, подтвердятся ли мои первоначальные подозрения о том, что за этим стоит Россия», — сказал агентству Маркус Фабер, председатель комитета по обороне нижней палаты парламента.

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очередными утками» информацию СМИ о нападении РФ на критическую инфраструктуру Франции.

Ранее в Польше арестовали мужчину, подозреваемого в подготовке диверсий.

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