Депутат парламента Молдавии пожаловалась на угрозы своей жизни

Депутат парламента молдавии Марина Таубер , которая входит в оппозиционный блок «Победа», рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что получает угрозы своей жизни.

По ее словам, угроза поступали на ее личный номер телефона. Также неизвестные присылали ей в Telegram фотографию окровавленного ножа с «не очень приятным сообщением».

До этого жена депутата из Якутска обвинила мужа в домашнем насилии. Недавно супруга 33-летнего Кирилла Соболева, который является членом партии «Единая Россия» и депутатом Якутской городской Думы по Пионерскому округу, написала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В нем Татьяна сообщила, что муж «бил ее с ноги» и «всячески пытается признать ее больной». Также женщина рассказала, что Соболев угрожает ее адвокатам. В доказательство своих слов она опубликовала фото побоев и скрин переписки.

Ранее экс-президента Аргентины обвинили в домашнем насилии.