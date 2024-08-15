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Депутат парламента Молдавии пожаловалась на угрозы своей жизни

Депутат парламента Молдавии Таубер заявила, что получает угрозы своей жизни

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Vladislav Culiomza/Reuters

Депутат парламента молдавии Марина Таубер , которая входит в оппозиционный блок «Победа», рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что получает угрозы своей жизни.

По ее словам, угроза поступали на ее личный номер телефона. Также неизвестные присылали ей в Telegram фотографию окровавленного ножа с «не очень приятным сообщением».

До этого жена депутата из Якутска обвинила мужа в домашнем насилии. Недавно супруга 33-летнего Кирилла Соболева, который является членом партии «Единая Россия» и депутатом Якутской городской Думы по Пионерскому округу, написала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В нем Татьяна сообщила, что муж «бил ее с ноги» и «всячески пытается признать ее больной». Также женщина рассказала, что Соболев угрожает ее адвокатам. В доказательство своих слов она опубликовала фото побоев и скрин переписки.

Ранее экс-президента Аргентины обвинили в домашнем насилии.

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