В Совфеде оценили заявления Киева про информированность Запада об атаке на Курскую область

Информированность союзников Украины об атаке ВСУ на Курскую область не стала для России сюрпризом. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру», комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«Для России это ситуацию никак не меняет, мы с самого начала знаем, что за всеми действиями Киева против Москвы стоят западные партнеры», — сказал Джабаров.

По его словам, для Москвы нет ничего нового.

Российская сторона знает, «что много наемников из этих стран воюют против России на стороне Украины», добавил сенатор.

Накануне он заявлял, что идея правозащитников ООН получить доступ в Курскую область — не самая удачная, так как в регионе идут бои.

До этого Подоляк заявил, что украинская сторона обсуждала с западными партнерами наступление на Курск. Эти обсуждения, по его словам, «происходили не на публичном уровне».

Украинское наступление на Курскую область началось 6 августа. После появились сообщения о захвате города Суджа, через который подается российский газ в Европу. 15 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что «враг не контролирует Суджу на все 100%».

Ранее сообщалось, что ВСУ применили британские танки Challenger при атаке на Курскую область.