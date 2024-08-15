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Американцы назвали главных врагов США

YouGov: 55% американцев назвали Россию врагом США

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Pexels

По данным опроса YouGov стало известно, что более половины американцев считают Россию и Иран врагами США. Об этом сообщается на сайте компании.

В отчете отмечается, что врагом Россию назвали 55% американцев, еще 25% респондентов оценили РФ как «недружелюбную».

55% граждан США назвали Иран «врагом» Соединенных Штатов, 21% опрошенных оценили Исламскую Республику как «недружелюбную».

Украину большинство респондентов (31%) назвали союзником Соединенных Штатов, 38% опрошенных — назвали страну «дружелюбной», только 5% американцев считают Украину противником.

Также у американцев поинтересовались, кого они поддерживают в палестино-израильском конфликте. Большинство граждан США (33%) отдали предпочтение Израилю. За палестинскую сторону высказали 19% американцев.

До этого бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан предупредил, что у Вашингтона заканчиваются рычаги давления на Россию, приведя в качестве примера события на Украине.

Ранее стало известно, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией.

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