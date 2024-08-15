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Белый дом потребовал от Мадуро признать победу оппозиционного кандидата Гонсалеса

Жан-Пьер: Мадуро должен признать победу оппозиционного кандидата Гонсалеса

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Matias Delacroix/AP

Правительство США требует от президента Венесуэлы Николаса Мадуро признания, что на прошедших 28 июля выборах главы государства победил кандидат от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалес. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщает ТАСС.

По ее словам, Вашингтону совершенно ясно, что венесуэльские власти не предоставили свидетельствующие о победе Гонсалеса полные данные о подсчете голосов. В связи с этим Жан-Пьер призвала Мадуро признать победу своего политического противника и начать конструктивный диалог с оппозицией.

При этом представитель Белого дома не стала заявлять об официальном признании властями США Гонсалеса президентом Венесуэлы. Она вновь повторила, что победу кандидата от оппозиции должен признать именно Мадуро.

Накануне Жан-Пьер заявила, что администрация США не направляла каких-либо предложений об амнистии венесуэльскому лидеру Мадуро.

Ранее в США решили надавить на Мадуро для «возвращения» Венесуэлы на путь демократии.

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