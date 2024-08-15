Соединенными Штатами в реальности управляет невидимый «командный пункт», а глава государства является чисто номинальной фигурой. Об этом экс-сотрудник британской разведывательной службы МИ-6 Алистер Крук заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению бывшего разведчика, в американской политике в настоящее время происходят серьезные изменения: «командный пункт» переходит к «всегосударственному охвату». Такой метод управления заключается в идеологической согласованности между всеми частями государственного аппарата, а также СМИ и финансовыми структурами.

Крук отметил, что лозунги типа «наша демократия», «наш консенсус», «наши ценности» вызывают у людей нужный эмоциональный отклик, благодаря чему над ними устанавливается контроль. Такой подход сказывается и на внешней политике. Так, Запад, вместо того, чтобы лучше понять позиции Москвы, Пекина или Тегерана, объявляет их экстремистскими и не разделяющими ценности демократии.

До этого экс-советник бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона заявил, что НАТО распадется, а США будут выражать ценности авторитаризма, если Дональд Трамп сможет переизбраться на выборах в ноябре.

Ранее сенатор Вэнс рассказал, как США будут применять военную силу при Трампе.