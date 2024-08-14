Россия обеспокоена акцией израильского министра Бен-Гвира у мечети Аль-Акса

Россия обеспокоена провокационной акцией израильского министра Итамара Бен-Гвира у мечети Аль-Акса, одной из главных мусульманских святынь, расположенной в Иерусалиме на Храмовой горе. Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

«Подобные выходки сторонников религиозного сионизма, к сожалению, носят регулярный характер. Властям Израиля следует не ограничиваться их осуждением, а принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь, закрепленный в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года», — заявили в МИДе России.

Речь идет об акции министра безопасности страны Итамара Бен-Гвира, который в сопровождении многочисленных радикально настроенных единомышленников посетил комплекс мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме и совершил коллективную молитву в память о разрушении первого и второго храмов иудеев.

Помимо молитвы, Бен-Гвир также призвал Израиль «идти до конца» в вопросе уничтожения ХАМАС и не отправлять на переговоры в Доху своих представителей.

До этого глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель призвал ввести санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в связи с его радикальными высказываниями.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.