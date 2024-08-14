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Стало известно, связывалась ли ООН с РФ по ситуации в Курской области

Полянский: ООН не связывалась с РФ по атаке Украины на Курскую область

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Global Look Press

Сотрудники ООН не связывались с российским руководством для обсуждения ситуации в Курской области. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Как мне известно, нет», — ответил дипломат на вопрос о том, запрашивала ли ООН какую-либо информацию об обстановке в приграничном регионе.

По словам Полянского, всемирная организация действует очень медленно, когда дело касается РФ. В то же время она крайне расторопна, если что-то важное происходит в западных странах, подчеркнул он.

«Мы это уже несколько раз отмечали, и это выглядит для ООН очень неприглядно», — добавил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

13 августа управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило письмо российского омбудсмена Татьяны Москальковой об атаке украинских войск на Курскую область. В нем уполномоченный по правам человека в РФ потребовала всемирную организацию осудить действия Вооруженных сил Украины.

Ранее российский генерал рассказал, сколько бойцов ВСУ приняли участие в нападении на Курскую область.

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