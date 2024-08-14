Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев выразил признательность Лаосу

Медведев выразил признательность Лаосу за непринятие западных санкций

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва признательна Лаосу за непринятие западных санкций. Об этом он написал он на своей странице во «ВКонтакте» после встречи с министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом.

«Признательны лаосским друзьям за... решительное неприятие незаконных санкций коллективного Запада», — написал он.

Также он выразил признательность за принципиальный подход к оценке ситуации вокруг Украины.

Медведев отметил, что контакты России и Лаоса носят полноценный и регулярный характер.

До этого сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024» встретился с главами делегаций Вьетнама, Лаоса, Мали, Мьянмы и ЦАР. Ведомство отметило, что во время переговоров с иностранными коллегами Белоусов обсудил в том числе перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Ранее Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами