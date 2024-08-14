Медведев выразил признательность Лаосу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва признательна Лаосу за непринятие западных санкций. Об этом он написал он на своей странице во «ВКонтакте» после встречи с министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом.

«Признательны лаосским друзьям за... решительное неприятие незаконных санкций коллективного Запада», — написал он.

Также он выразил признательность за принципиальный подход к оценке ситуации вокруг Украины.

Медведев отметил, что контакты России и Лаоса носят полноценный и регулярный характер.

До этого сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024» встретился с главами делегаций Вьетнама, Лаоса, Мали, Мьянмы и ЦАР. Ведомство отметило, что во время переговоров с иностранными коллегами Белоусов обсудил в том числе перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Ранее Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить РФ.