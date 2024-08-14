Посол анонсировал скорое подписание договора о партнерстве между РФ и Ираном

В ближайшем будущем будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. Об этом ТАСС сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали.

«Юридические отделы министерств иностранных дел двух стран над этим проектом работают. Он отдан в администрации президентов, на их рассмотрение. Как он будет готов, мы выйдем на подписание документа главами двух государств», — сказал дипломат.

В июле спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия и Иран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве при первой возможности. По его словам, решение будет принято по дипломатическим каналам.

В конце июля иранский журналист Хаял Муаззин высказал мнение, что договор о сотрудничестве между Россией и Ираном позволит укрепить мир на Ближнем Востоке. Он отметил, что Вашингтону будет гораздо сложнее проводить свою политику в регионе.

Ранее Шойгу провел встречу с президентом Ирана.