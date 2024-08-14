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Иранский посол заявил, что ответ Израилю будет дан, но когда — неизвестно

Посол Джалали: Иран даст ответ Израилю и готов выстоять против любой агрессии

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Global Look Press

Израиль обязательно получит ответ на свои действия, а Иран выстоит против любой угрозы, заявил в беседе с ТАСС посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

«Ответ будет, но  мы  не знаем, когда точно. Во  всяком случае Иран всегда готов выстоять против любой агрессии, мы  ответим ему», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможном отказе от удара по израильской территории на фоне очередного раунда переговоров в Катаре.

В августе американская газета The New York Times сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в качестве мести за устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

В свою очередь, постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону в соответствии с международным правом и будет реагировать на устранение Хании по своему усмотрению.

При этом Reuters писало, что Иран готов отказаться от нанесения удара при установлении перемирия в Газе.

Ранее Байден заявил, что ждет отказа Ирана от удара по Израилю.

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