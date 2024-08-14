Белоруссия рассчитывает подписать с КНР план по сопряжению промышленной политики

Белоруссия планирует подписать с Китаем план по сопряжению промышленной политики обеих государств во время предстоящего в скором времени визита в Минск премьера Госсовета Китайской Народной Республики (ЛНР) Ли Цяна. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко на встрече с председателем Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству КНР Ло Чжаохуэем, передает ТАСС.

«Именно этот план должен стать программным документом, который наполнит конкретным практическим содержанием новый статус наших отношений — статус всепогодного и всестороннего стратегического партнерства», — сказал он.

В июле генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал белорусско-китайские учения приближением Китая к границам НАТО.

До этого первый заместитель американского государственного секретаря Курт Кэмпбелл заявил, что госдеп США считает необходимым приглашать ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на все последующие саммиты НАТО.

Ранее в НАТО высказались о возможности глобального расширения организации.