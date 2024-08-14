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Польскую партию PiS обвинили в трате госсредств на избирательную кампанию

Депутат ЕП Щерба: польская PiS тратила госсредства на избирательную кампанию

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Michal Dyjuk/AP

Крупнейшую польскую оппозиционную партию «Право и справедливость» (PiS), которую возглавляет Ярослав Качиньский, заподозрили в финансировании своей избирательной кампании за счет средств из государственного бюджета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Европейского парламента (ЕП) от республики Михаила Щербу.

В октябре 2023 года в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых PiS потеряла власть. Коалиционное правительство возглавил лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.

«Я подаю заявление о подозрении в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной агитацией в пользу отдельных кандидатов избирательного комитета «Право и справедливость» и самого избирательного комитета «Право и справедливость», — сказал Щерба, общаясь с журналистами у входа в здание Национальной прокуратуры Польши.

По словам депутата, в поддержку своих обвинений против PiS он собрал множество материалов. Речь идет о более пяти тыс. страницах, которые содержат информацию о переводе денег на проведение избирательной кампании этой партии.

Щерба уточнил, что документы являются доказательством использования «Правом и справедливостью» средств подчиненных правительству компаний в своих целях. В частности, это касается фирмы «Польская медь».

Как сказал парламентарий, за 18 дней до окончания избирательной кампании данная организация перевела около 250 млн золотых (порядка $64,9 млн) компании BERM. Последняя отвечала за продвижение сразу нескольких кандидатов от PiS.

«Избирательная кампания «Права и справедливость» финансировалась из государственных бюджетных денег. Дело беспрецедентное», — подчеркнул член ЕП.

Он добавил, что надеется на создание в стране специальной следственной группы для расследования этого дела.

Ранее в МИД Польши назвали Качиньского «говорящей обезьяной».

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