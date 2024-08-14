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Западных союзников Украины обвинили в отсутствии воли к победе

NYT: победа в конфликте на Украине уже находится в руках РФ

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Evgeniy Maloletka/AP

Победа в украинском конфликте уже находится в руках РФ. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В материале отмечается, что западные страны имеют достаточно ресурсов, чтобы добиться завершения боевых действий на условиях Киева. Но сейчас им «явно не хватает воли к победе», подчеркнули обозреватели.

По словам журналистов, США и их союзники продолжают воспринимать кризис на Украине как локальный конфликт, в котором у них достаточно мало обязательств. Тем временем победа РФ в данном противостоянии стала «абсолютно достижимой», и результаты очередных выборов американского президента уже не смогут на это повлиять, уверены авторы статьи.

Из публикации следует, что западные государства оказывают Киеву только ту поддержку, которой достаточно для предотвращения развала линии обороны в ближайшее время. В связи с этим Украина оказалась в «унылом положении», поэтому в какой-то момент заключение мирного договора на условиях РФ станет для нее предпочтительнее продолжения боевых действий.

13 августа британское издание Financial Times выразило уверенность, что западные страны будут принуждать Украину к началу переговоров с РФ вне зависимости от итогов выборов президента в США. По данным журналистов, одной из причин такого развития событий может стать отсутствие у европейских государств ясного плана по наращиванию военной помощи Киеву.

Ранее немецкий предприниматель рассказал о доминировании РФ над Украиной и НАТО.

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