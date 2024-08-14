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Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи

Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Разуваеву по ее желанию

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксению Разуваеву. Распоряжение об этом размещено на сайте официального опубликования правовой информации.

«Освободить Разуваеву Ксению Денисовну от должности руководителя федерального агентства по делам молодежи по ее просьбе», — говорится в документе.

Другим распоряжением премьер-министр возложил временно исполнение обязанностей главы ведомства на заместителя руководителя агентства Дениса Аширова.

7 августа заместитель министра культуры России Надежда Преподобная покинула свой пост. На должность статс-секретаря Минкульта была назначена Жанна Алексеева, которая ранее занимала пост замруководителя Департамента региональной политики, образования и проектного управления ведомства.

В конце июля первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов был освобожден от занимаемой должности указом российского президента Владимира Путина.

До этого глава государства освободил от должности замсекретаря Совбеза Сергея Вахрукова, назначив его на должность начальника управления президента по вопросам национальной морской политики.

Ранее главу администрации Курской области освободили от должности.

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