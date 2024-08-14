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Журналисты выяснили, что Европа не обсуждает военную помощь Киеву

FT: Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной помощи Украине

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Adrienne Surprenant/AP

Журналисты Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, написали, что в Европе не ведутся существенные обсуждения вариантов военной поддержки Украины, также там с неохотой относятся к идее активизации передачи помощи Киеву.

«Нет никаких существенных обсуждений вариантов», — рассказал источник.

В публикации отмечается, что при нынешнем уровне западной поддержки Украины у Киева нет шансов одержать победу в конфликте в среднесрочной перспективе.

До этого издание Financial Times писало, что Запад будет принуждать Киев к миру и началу переговоров с Москвой вне зависимости от итогов президентских выборов в США и возможной победы на них кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в X, что целью страны является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Вашингтон хочет сменить Зеленского.

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