В США забеспокоились из-за совместных военных учений России и Китая

Совместные военные учения России и Китая вызывают серьезную обеспокоенность в США из-за неготовности американских стратегов к растущему военному взаимодействию двух стран. Об этом сообщает New York Times (NYT).

В статье говорится, что стратегия Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество России и Китая в военной сфере. Стратегическое партнерство этих двух стран создаст действенный противовес проамериканским блокам в АТР.

15-17 июля в Южно-Китайском море прошли совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2024». В ходе маневров проводилась разведка и поиск кораблей и подводных лодок вероятного противника. Корабли РФ и КНР нанесли по обнаруженным мишеням различных видов ракетные, артиллерийские и реактивно-бомбометные удары.

Также проводились мероприятия по противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей в открытом море.

С российской стороны в учениях «Морское взаимодействие — 2024» принимали участие корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резвый».

Ранее российский корвет и китайский эсминец провели учение в Финском заливе.