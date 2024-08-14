Действующий премьер Японии не будет выдвигаться на пост главы партии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые состоятся в сентябре. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Поскольку в Японии так заведено, что председатель партии фактически становится премьером, после выборов Кисида покинет свой пост.

Недавний опрос показал, что уровень неодобрения правительства Японии достиг рекордных 69%, и более трети респондентов выступают за отставку Кисиды. Его решение не участвовать в выборах связано с падением рейтингов правительства на фоне ряда скандалов, в частности, связанных с нарушениями в финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП.

Как написало агентство, Кисида призвал своих коллег «взять на себя ответственность» за эти события.

На данный момент о своих намерениях баллотироваться на пост главы ЛДП заявила только министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Некоторые другие политики, включая членов кабинета Кисиды, также имеют амбиции, но пока не объявили о своих кандидатурах по различным причинам.

Среди потенциальных кандидатов на пост председателя ЛДП называют популярного экс-министра обороны Сигэру Исибу, генсека ЛДП Тосимицу Мотэги, министра цифровизации Таро Коно, главу МИД Ёко Камикаву и экс-министра охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Ранее Кисида не упомянул США на памятной церемонии в Нагасаки.