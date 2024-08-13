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Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области

Байден назвал настоящей дилеммой ситуацию в Курской области

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Evan Vucci/Pool/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что регулярно получает доклады о ситуации в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского лидера, ему докладывают о происходящем в приграничном регионе России «каждые четыре-пять часов». Он отметил, что ситуация создает «настоящую дилемму».

13 августа Байден отказался от публичных комментариев по вопросу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области.

В тот же день американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, что «после двух с половиной лет Украина продолжает держать свои позиции и даже совершила нападение на Россию». Сенатор также выразил гордость Киевом и его действиями в российском приграничье.

До этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что администрация Соединенных Штатов не была вовлечена в вопросы планирования и подготовки атаки ВСУ на Курскую область.

Ранее британский аналитик оценил ситуацию для ВСУ в Курской области.

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