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США ждут от Грузии первых шагов в вопросе двусторонних отношений

Посольство США: Грузия должна сделать первый шаг в налаживании отношений

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Depositphotos

Грузия должна сделать первый шаг в налаживании отношений с Соединенными Штатами. Об этом заявили в американском посольстве, передает ТАСС.

Заявление прозвучало на фоне поездки сенатора Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и конгрессмена Майка Тернера (республиканец от штата Огайо) в Тбилиси.

«Вопросом обсуждений на встречах было то, что Соединенные Штаты Америки хотят иметь хорошие отношения с Грузией и для нормализации отношений первый шаг должно сделать правительство Грузии. Мы ждем от них предложений», — заявили в посольстве.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на встрече с американскими чиновниками выразил разочарование двусторонними отношениями.

По его словам, на встрече он откровенно заявил представителям Соединенных Штатов, что Грузия ожидает от американских партнеров следующих шагов по перезагрузке отношений.

Ранее власти Грузии заявили о готовности перезагрузить отношения с США.

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