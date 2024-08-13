Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии считают, что КНР не будет компенсировать урон по Balticconnector

Министр обороны Эстонии: КНР не будет компенсировать урон по Balticconnector

close
100%
Lehtikuva/Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что считает маловероятным согласи Китая выплатить компенсации по инциденту с трубопроводом Balticconnector. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

«Очень сложно предположить, что позиция Китая по этому вопросу изменится, и если они настаивают, что это был случайный инцидент, то они скорее всего будут придерживаться своей линии», — заявил он.

Недавно китайские власти признали, что повреждение газопроводу Balticconnector «случайно» нанес корабль Newnew Polar Bear, который в то время ходил под флагом Гонконга.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой 1 в районе Balticconnector.

Позже Финляндия пришла к выводу, что газопровод мог получить повреждения якорем китайского судна Newnew Polar Bear.

Ранее в Финляндии сообщили о ходе подготовки к ремонту газопровода Balticconnector.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами