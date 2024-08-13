В Эстонии считают, что КНР не будет компенсировать урон по Balticconnector

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что считает маловероятным согласи Китая выплатить компенсации по инциденту с трубопроводом Balticconnector. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

«Очень сложно предположить, что позиция Китая по этому вопросу изменится, и если они настаивают, что это был случайный инцидент, то они скорее всего будут придерживаться своей линии», — заявил он.

Недавно китайские власти признали, что повреждение газопроводу Balticconnector «случайно» нанес корабль Newnew Polar Bear, который в то время ходил под флагом Гонконга.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой 1 в районе Balticconnector.

Позже Финляндия пришла к выводу, что газопровод мог получить повреждения якорем китайского судна Newnew Polar Bear.

Ранее в Финляндии сообщили о ходе подготовки к ремонту газопровода Balticconnector.