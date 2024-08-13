Экс-посол США объяснил, почему американцам не запретят ездить в Россию

США не могут запретить своим гражданам ездить в Россию, как это было в случае с КНДР. Об этом заявил бывший американский посол в РФ Джон Салливан в интервью журналу Foreign Policy.

После резонансного инцидента в 2017 году, когда посетивший Северную Корею американец Отто Уормбир умер спустя несколько дней после возвращения на родину, США выпустили запрет на въезд в КНДР для граждан своей страны. Известно, что во время пребывания на Корейском полуострове Уормбир был заключен в тюрьму местными властями.

«Практически невозможно наложить подобный запрет... на Россию. Американцам не получится запретить ездить туда», — отметил Салливан.

До этого Салливан предупредил, что у Вашингтона заканчиваются рычаги давления на Россию, приведя в качестве примера события на Украине. По его мнению, если бы у Штатов была бы еще хоть какая-то возможность повлиять на РФ, они бы ее использовали.

Ранее Салливан заявил, что Киев перешел «красную линию» в Курской области.