В Курской области уволили главу администрации

Временно исполняющий обязанности главы администрации Курской области Александр Шматков уволился по собственному желанию. Об этом сообщает Telegram-канал региона.

«Врио руководителя Администрации Курской области Александр Шматков по собственному желанию освобожден от должности в связи с назначением его на пост заместителя руководителя Федерального дорожного агентства. Исполнять обязанности руководителя региональной администрации будет Александр Крылов», — сообщает канал правительства региона.

До этого экс-глава Астрахани Олег Полумордвинов был арестован решением суда по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В числе задержанных также назывались бывший заместитель главы города Иван Сапрыкин и директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров. Их подозревают в участии в схеме по оказанию общего покровительства за определенную сумму денег при выполнении муниципального заказа в сфере дорожного хозяйства.

Ранее на Украине уволили представителя командования Воздушных сил Игната.