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Литовская оппозиция обвинила главу МИД в попытке сбежать из страны

Baltnews: глава МИД Литвы мог планировать сбежать из страны в 2022 году

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Global Look Press

Оппозиционные депутаты заподозрили министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в планировании побега из страны в 2022 году. Об этом пишет портал Baltnews.

По данным издания, парламентарии обратили внимание на скандал вокруг главы МИД, который разгорелся после того, как в СМИ рассказали о вилле в Греции, зарегистрированной на жену Ландсбергиса. Депутаты выяснили, что деньги за участок супруга министра перевела в феврале 2022 года.

Отмечается, что сразу после публикации расследования Ландсбергис ушел в неоплачиваемый отпуск и вернется к работе только в сентябре.

До этого сообщалось, что Ландсбергис пригрозил Венгрии организацией регионального давления из-за якобы пересмотренной Будапештом позиции по въезду в страну российских и белорусских граждан. По словам дипломата, Литва не намерена предпринимать односторонних действий, но может сделать это по согласованию с другими странами региона.

Ранее в Литве призвали снизить уровень охраны посольства РФ.

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