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Экс-депутат Рады объяснил, почему США хотят заменить Зеленского на Авакова

Экс-депутат Рады Килинкаров: Аваков нужен США, чтобы урегулировать конфликт с РФ

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РИА «Новости»

Если бывший глава МВД Украины Арсен Аваков займет пост украинского президента, то США смогут решить конфликт с Россией политико-дипломатическим путем. Об этом РИА Новости заявил участник движения «Другая Украина», экс-народный депутат Спиридон Килинкаров.

«Решение по реформатированию украинской власти уже принято. Раз они обсуждают кандидатуру Авакова, значит режиму Зеленского пришел конец», — сказал аналитик.

Килинкаров добавил, что Вашингтон считает Авакова наиболее удачным кандидатом для урегулирования конфликта. По его словам, при смене власти на Украине активизируется серьезный политический процесс. При таком исходе событий экс-глава МВД сможет подавлять подобные процессы, что положительно скажется на реализации плана США, отметил экс-депутат.

До этого в СВР заявили, что американская элита активно ищет замену Зеленскому. По данным ведомства, в качестве подходящей на эту роль фигуры рассматривается Аваков.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя данные сообщения, заявил, что возможная замена Зеленского на Авакова ничего не даст Украине, так как от «перемены преступников» судьба народа республики не изменится.

Ранее Слуцкий объяснил желание США сменить Зеленского.

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