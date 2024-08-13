Иран обсудил со странами Запада удар по Израилю

Иран обсуждает со странами Запада возможный удар по Израилю и способы возмездия за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает Reuters.

Анонимные дипломатические источники сообщают, что переговоры Тегерана с Вашингтоном и другими западными столицами протекают активно и длятся уже несколько дней. При этом США активно просят союзников, включая Турцию, повлиять на Иран, с целью убедить его отказаться от атаки по Израилю. На этом фоне сообщается о том, что Иран допустил присоединение к переговорам по мирному урегулированию в секторе Газа и связал ход переговоров с возможностью будущей атаки.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран отказаться от нападения на Израиль.

Еще 4 августа министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее МИД Ирана счел призывы Запада не бить по Израилю лишенными политической логики.