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Экс-депутат Рады объяснил, почему атака на Курск стала ударом для США

Экс-депутат Рады Царев: атака на Курск ударила по США, конкурирующим с Британией

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Shutterstock/FOTODOM

В США заговорили о скорой замене украинского лидера Владимира Зеленского, уже звучат имена конкретных претендентов на его пост. Отставку политика ускорила атака на Курскую область, которая стала ударом для США и продемонстрировала, что Вашингтон утратил влияние на Киев, передав его Лондону, объяснил в беседе с НСН экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

На смену Зеленского Штаты решатся в конце этого года, так как действующий американский лидер Джо Байден на такой шаг уже не решится, считает Царев.

«Зеленский своими действиями увеличил линию фронта. Сейчас на Украине эйфория, но, когда ВСУ выдавят из Курска, начнут говорить об авантюре, в которую Зеленский втянул Киев», — объяснил эксперт.

По мнению экс-депутата, первым шагом к завершению карьеры Зеленского стал выход из Минских соглашений, вторым — из Стамбульских, а наступление на Курск было решающей ошибкой. Все это демонстрирует утрату влияния США на Киев, и разобраться с этим в Вашингтоне решили с помощью смены лидера, считает Царев. Он объяснил, что сейчас влияние на Киев забрала Великобритания не фоне конкуренции со Штатами.

«Зеленский не полностью устраивает США, поскольку играет в самостоятельную политику и опирается на Великобританию. Нет сомнений, что операция под Курском была согласована с Великобританией, это их почерк», — подчеркнул политик.

Напомним, по данным СВР, американская элита активно ищет замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отмечается, что нового украинского лидера хотят видеть более управляемым и менее коррумпированным. В Госдуме это назвали подтверждением факта, что страна находится под внешним управлением.

Ранее в Германии назвали атаку ВСУ на Курскую область «отчаянным поступком» Зеленского.

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