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В Совфеде вспомнили про хрен и редьку, говоря о возможной отставке Зеленского

Сенатор Цеков о возможной замене Зеленского: «Хрен редьки не слаще»

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Замена украинского лидера Владимира Зеленского на более управляемую и коррумпированную фигуру по типу экс-главы МВД Украины Арсена Авакова не поможет ускорить подготовку к переговорам между Киевом и Москвой, считает сенатор Сергей Цеков. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Есть хорошая русская поговорка, которой можно охарактеризовать возможную замену: «хрен редьки не слаще». Аваков — русоненавистник, так же как и Зеленский», — объяснил член Совфеда.

Цеков добавил, что украинские власти едва ли захотят прекращения конфликта, так как хорошо на нем зарабатывают.

О том, что американская элита активно ищет замену Зеленскому, ранее рассказали в Службе внешней разведки. При этом в Госдуме, комментируя эту информацию, заявили, что на сегодняшний день в украинской политике нет фигуры, которую можно было бы посчитать настоящим лидером страны.

Ранее депутат Рады рассказал, как фракция «Слуга народа» решила шантажировать Зеленского.

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