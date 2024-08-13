Замена украинского лидера Владимира Зеленского на более управляемую и коррумпированную фигуру по типу экс-главы МВД Украины Арсена Авакова не поможет ускорить подготовку к переговорам между Киевом и Москвой, считает сенатор Сергей Цеков. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Есть хорошая русская поговорка, которой можно охарактеризовать возможную замену: «хрен редьки не слаще». Аваков — русоненавистник, так же как и Зеленский», — объяснил член Совфеда.

Цеков добавил, что украинские власти едва ли захотят прекращения конфликта, так как хорошо на нем зарабатывают.

О том, что американская элита активно ищет замену Зеленскому, ранее рассказали в Службе внешней разведки. При этом в Госдуме, комментируя эту информацию, заявили, что на сегодняшний день в украинской политике нет фигуры, которую можно было бы посчитать настоящим лидером страны.

Ранее депутат Рады рассказал, как фракция «Слуга народа» решила шантажировать Зеленского.