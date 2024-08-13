На «Армии» рассказали о борьбе с перепродажей оружия РФ Украине

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия направляет ноты протеста странам, незаконно перепродающим российское оружие Украине и другим третьим странам. Его слова передает РИА Новости.

«ФСВТС России внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения. Если такие случаи выявляются, мы принимаем соответствующие меры», — сообщил он на форуме «Армия-2024».

До этого Шугаев заявил, что РФ отзывает лицензии у зарубежных ремонтных предприятий, чтобы противодействовать передаче советского оружия Украине.

Форум проходит в Кубинке в центре «Патриот» с 12 по 14 августа.

Министерство обороны России сообщило, что в выставке примут участие военные делегации 83 государств. 39 из 83 делегаций возглавляют главы минобороны и начальники генеральных штабов.

На форуме представлены экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Ирана, Индии, Китая.

Ранее общественности показали наработки «народного ОПК».