Политолог объяснил, почему операция ВСУ в Курской области выгодна США

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области выгодна США, в первую очередь, из-за возросших цен на газ. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Сергей Латышев.

«Хитрый план США? Конечно. Чем хуже европейцам и чем сильнее они ослабнут экономически, тем Америка скорее станет великой снова. Одна из целей украинского конфликта для американцев как раз эта», — подчеркнул Латышев.

Он добавил, что высокие цены на газ нанесут ущерб и Украине, однако Киев это не тревожит, поскольку он рассчитывает на покрытие всех издержек Западом.

Цены на газ в Европе впервые в 2024 году поднялись до $480 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Рост цен наблюдается с 6 августа на фоне атаки ВСУ на Курскую область, где находится единственная газоизмерительная станция «Суджа», по которой идет транзит газа из РФ в ЕС через территорию Украины.

До этого сообщалось, что транзит российского газа через ГИС «Суджа» 12 августа составил 39,6 млн куб. м в сутки.

Ранее эксперт обозначил пределы роста цен на газ в ЕС в случае остановки транзита через Украину.