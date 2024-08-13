Американский полковник усомнился в ответственности России за нанесение ущерба ЗАЭС

Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон отверг утверждения о том, что Россия якобы несет ответственность за нанесение ущерба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку они противоречат логике. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, было бы очень странным, если бы Россия намеренно наносила ущерб ЗАЭС, поскольку она находится под контролем ВС РФ практически с самого начала конфликта.

Уилкерсон отметил, что не обладает собственной информацией о происходящем на станции, но подчеркнул, что испытывает сомнения по поводу высказываний украинской стороны об атаке на атомную электростанцию. В то же время, указал эксперт, об ответственности Киева следует говорить в случае, если подтвердится удар украинскими беспилотниками по охладительным системам ЗАЭС.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

На следующий день глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на АЭС находится в норме. Позже директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что на поврежденной градирне проведут капремонт.

Ранее ирландский журналист обвинил Зеленского во лжи об атаке на ЗАЭС.