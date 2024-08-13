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Политолог обвинил Запад в подталкивании оппозиции к госперевороту в Грузии

Политолог Апхаидзе: Запад подталкивает грузинскую оппозицию к госперевороту

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Irakli Gedenidze/Reuters

Политолог Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе заявил РИА Новости, что Запад подталкивает оппозицию в Грузии к государственному перевороту.

По его словам, «деструктивная» оппозиция рвется к власти.

«Хотя прекрасно понимают, что в лучшем случае могут рассчитывать максимум на 25% голосов», — добавил Апхаидзе.

Он уточнил, что Запад подталкивает грузинские оппозиционные политические силы к радикальным действиям, оправдывая и одобряя каждый их шаг.

До этого газета «Взгляд», ссылаясь на тбилисскую газету «Резонанси», писала, что в преддверии выборов в парламент Грузии Запад открыто делает ставку на действующего президента страны Саломе Зурабишвили.

11 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что провел встречу с Шахином и Тернером, которые прибыли в Тбилиси с рабочим визитом. По словам главы кабмина, в ходе беседы с американскими чиновниками он выразил разочарование двусторонними отношениями.

Ранее президент Грузии обвинила власти страны в предательстве.

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