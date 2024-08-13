Вице-премьер Сербии предупредил о конфликте Европы с Россией

Европа скатывается к конфликту с Россией. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.

По его словам, этот конфликт ничем не вызван, поскольку Россия никак не угрожает Европе.

12 августа помощник президента России Юрий Ушаков провел в Москве встречу с Вулиным. Стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества РФ и Сербии.

9 августа президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что «некоторые силы» пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Сербии, чтобы дискредитировать законную власть республики.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.