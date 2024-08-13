Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп считает, что Китай может перегнать США по объемам ядерного оружия

Трамп: КНР позади США по объемам ядерных арсеналов, но может перегнать их

close
100%
Paul R. Jones/Shutterstock/FOTODOM

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Китай может перегнать американскую сторону по объемам арсеналов ядерного оружия. Об этом он заявил в разговоре с миллиардером Илоном Маском, трансляция которого велась в соцсети X.

Он отметил, что в данный момент Россия и США находятся на первом месте, при этом Китай, хоть и «далеко позади», развивается «очень стремительно».

«Все закончится тем, что Китай догонит, а может даже перегонит нас», — сказал Трамп.

По мнению политика, возможная третья мировая война непременно будет включать использование ядерных вооружений, что повлечет «разрушения, которых еще не видел свет».

Перед интервью с политиком Илон Маск сообщал, что на социальную сеть Х осуществляется массированная DDOS-атака.

12 августа экс-президент США впервые в 2024 году опубликовал пост в X, разместив свое предвыборное видео.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами