Трамп считает, что Китай может перегнать США по объемам ядерного оружия

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Китай может перегнать американскую сторону по объемам арсеналов ядерного оружия. Об этом он заявил в разговоре с миллиардером Илоном Маском, трансляция которого велась в соцсети X.

Он отметил, что в данный момент Россия и США находятся на первом месте, при этом Китай, хоть и «далеко позади», развивается «очень стремительно».

«Все закончится тем, что Китай догонит, а может даже перегонит нас», — сказал Трамп.

По мнению политика, возможная третья мировая война непременно будет включать использование ядерных вооружений, что повлечет «разрушения, которых еще не видел свет».

Перед интервью с политиком Илон Маск сообщал, что на социальную сеть Х осуществляется массированная DDOS-атака.

12 августа экс-президент США впервые в 2024 году опубликовал пост в X, разместив свое предвыборное видео.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.