Трамп рассказал о недостатках правоохранителей в день покушения на него

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что покушение на него стало возможным из-за недостаточной координации между правоохранительными органами, которые присутствовали на его митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Об этом он заявил в интервью Илону Маску, которое транслируется в социальной сети X.

«Пули летели над моей головой, и ребята из Секретной службы прикрыли меня. Они действовали очень быстро, и для этого требовалась огромная смелость. Однако координации не хватило. Всем очевидно, что здание, с крыши которого велась стрельба, должно было находиться под контролем», — поделился политик.

«В этом и заключалась проблема», — добавил Трамп, напомнив, что местный полицейский предупредил Секретную службу о человеке с ружьем.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.