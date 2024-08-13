Вице-премьер Сербии заявил о скором обострении обстановки в Косово

В Косово до начала сентября нынешнего года произойдет новое обострение обстановки. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Политик, ссылаясь на отсутствие реакции посольств западных государств на антисербскую политику косовского правительства, спрогнозировал нападение албанцев на населенную сербами северную часть края.

Вулин, ранее возглавлявший силовые структуры Сербии, подчеркнул, что время для нападения до начала сентября является идеальным, так как сербский университет в Косовска-Митровице с восемью тысячами студентов, всегда защищавшими мост между южной и северной частями города и препятствовавшими атакам албанцев, сейчас находится на каникулах.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что ожидает беспорядков при попытке 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост между южной «албанской» и северной «сербской» частями Косовска-Митровицы.

Ранее в Сербии обвинили ЕС в создании проблем для Косово.