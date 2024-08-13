Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Сербии заявил о скором обострении обстановки в Косово

Вице-премьер Сербии Вулин: ситуация в Косово обострится до начала сентября

close
100%
Laura Hasani/Reuters

В Косово до начала сентября нынешнего года произойдет новое обострение обстановки. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Политик, ссылаясь на отсутствие реакции посольств западных государств на антисербскую политику косовского правительства, спрогнозировал нападение албанцев на населенную сербами северную часть края.

Вулин, ранее возглавлявший силовые структуры Сербии, подчеркнул, что время для нападения до начала сентября является идеальным, так как сербский университет в Косовска-Митровице с восемью тысячами студентов, всегда защищавшими мост между южной и северной частями города и препятствовавшими атакам албанцев, сейчас находится на каникулах.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что ожидает беспорядков при попытке 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост между южной «албанской» и северной «сербской» частями Косовска-Митровицы.

Ранее в Сербии обвинили ЕС в создании проблем для Косово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами