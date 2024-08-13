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Депутат Госдумы заявил, что Киев пошел ва-банк в конфликте с РФ

Депутат Ивлев: власти Украины пошли ва-банк в конфликте с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Власти Украины, добиваясь разрешения бить западным оружием вглубь России, пошли ва-банк. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По словам депутата, выпрашивая у Запада разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, Зеленский намерен соединить получаемые разведывательные данные с дальнобойными средствами поражения.

Ивлев подчеркнул, что Киев готов на все, и он пошел ва-банк. Депутат назвал такие действия проявлением «звериной фашистской сущности киевского режима».

Депутат отметил, что власти Украины все сильнее втягивают в войну с Россией США и государства НАТО. Он сказал, что авиация Североатлантического альянса уже давно сканирует Крым и другие регионы РФ на глубину до 500 километров и передает полученные сведения Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что Лондон не разрешил Киеву использовать при нападении на Курскую область британские авиационные ракеты Storm Shadow.

Ранее Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.

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