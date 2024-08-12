В США дали совет Трампу по поводу Харрис

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп должен больше внимания уделять политическим разногласиям с вице-президентом, основным претендентом на выдвижение от Демократической партии Камалой Харрис, считает его бывший советник Питер Наварро, передает The Hill. По его словам, личные оскорбления лишь усиливают позиции соперницы экс-главы Белого дома.

«Ему нужны голоса, а нынешняя формула митинга просто недостаточно сосредоточена на политических разногласиях между ним и Камалой Харрис <...> когда Трамп нападает на Харрис лично, а не на ее политику, поддержка вице-президента растет, особенно среди женщин. Это просто факт», — пояснил Наварро.

Он добавил, что если бы Трамп сосредоточился на политическом аспекте, то мог бы усилить свои позиции в колеблющихся штатах. Наварро подчеркнул, что нынешняя тактика, напротив, ухудшает положение бывшего президента США в данных регионах.

Колеблющиеся штаты имеют особое значение, поскольку в США нет прямых выборов президента. Американцы сначала голосуют за выборщиков, количество которых фиксировано для каждого региона, затем те избирают главу Белого дома. То есть судьба президентства складывается из итогов голосования в каждом конкретном штате.

Всего на 50 штатов и Вашингтон будет 538 выборщиков, для победы нужно набрать 270. Количество для каждого региона индивидуально, оно связано с числом представителей региона в конгрессе и равно количеству избирательных округов штата. Например, у Техаса их 40, а у Калифорнии 54. Все колеблющиеся штаты этого года суммарно могут дать более 80 голосов коллегии выборщиков.

Ранее в США сочли «жалкими» нападки Трампа на интеллектуальные способности Харрис.