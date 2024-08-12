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Борреля заподозрили в поддержке террористов

Глава минфина Израиля Смотрич: Боррель стоит на стороне террора

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Johanna Geron/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пытается ввести общество в заблуждение, проводя параллели между операцией Израиля в секторе Газа и действиями нацистской Германии, считает израильский министр финансов, глава ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич. Так в своем X (бывший Twitter) он отреагировал на призыв руководителя внешнеполитического ведомства Евросоюза к санкциям против него за критику идеи прекращения огня.

«Его [Борреля] слова являются четким и опасным указанием на то, что он стоит на стороне террора, и не надо сомневаться, что ему безразличен палестинский народ <...> если бы Боррель на самом деле беспокоился о палестинцах, он бы выступил против стены, построенной Египтом вокруг Газы для заточения жителей. Он бы помогал тем жителям Газы, которые пытаются бежать от жестокости ХАМАС и начать новую и безопасную жизнь в ЕС», — написал Смотрич.

Он добавил, что еврейское государство сражается с ХАМАС, защищая западные ценности. Смотрич уверен, что Израиль противостоит варварам и «оси зла» в лице Ирана.

«Европе будет стыдно за Борреля и двойные стандарты, которые он и многие его друзья применяют к Израилю, вставая при этом на сторону настоящих террористов <...> Боррель явно выбрал неправильную сторону истории», — заключил израильский министр.

Ранее в Израиле назвали препятствие на пути к сделке по освобождению заложников, а также прекращению огня в секторе Газа.

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