В Белом доме не ожидают эскалации конфликта после вторжения в Курскую область

Соединенные Штаты не предполагают заметной эскалации ситуации на Украине после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом со ссылкой на помощников в администрации Белого дома пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что «в Белом доме не сильно выросли опасения эскалации» и там ожидают, что «региональные битвы будут напоминать бои на Украине».

Однако единого мнения среди опрошенных на этот счет нет. Ряд американских чиновников, с которыми побеседовали журналисты WSJ, заявили, что боятся, что атака на российскую территорию может вызвать «свирепый ответ» РФ.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее атаку ВСУ на Курскую область назвали последним наступлением Киева.