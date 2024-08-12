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В России оценили намерение ФРГ направить 800 тысяч солдат в Восточную Европу

Политолог Ярошенко: сценарий прямого конфликта РФ с Западом вполне реален

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Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сценарий прямой конфронтации России с Западом вполне реален. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Алексей Ярошенко, комментируя публикацию обозревателя Драголюба Боснича, в которой говорится о переброске 800 тысяч солдат к границе с РФ.

«То, что сценарий прямой конфронтации с Западом нереален, и что там сильно хотят с нами дружить, и боятся войны, — это не так. У немцев есть разработанный план на 4,5 тысячи страниц. Его обнародовали полгода назад, и все о нем забыли. А он есть. <...> Плюс идет строительство баз в Прибалтике, на границе с Россией. Плюс пытаются с британцами разрабатывать баллистические ракеты», — отметил Ярошенко.

При этом, по его словам, остается открытым вопрос о готовности Евросоюза к полномасштабным боевым действиям на фоне передачи вооружений Украине.

В конце июля Боснич в статье для портала InfoBRICS написал, что Берлин намерен перебросить порядка 800 тысяч солдат НАТО в Восточную Европу. Там военнослужащие будут якобы противодействовать «российской угрозе». Он подчеркнул, что ЕС постепенно превращается в военный альянс, настроенный на конфликт с РФ.

Как позднее заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, если Германия вновь решится на эскалацию конфликта с Россией, то он станет самой тяжелой и последней ее ошибкой.

Ранее глава минобороны ФРГ призвал к дебатам о размещении ракет из США в Германии.

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