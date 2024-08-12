Политолог объяснил выгоду Евросоюза от госпереворота в Сербии

Вероятный государственный переворот в Сербии является одним из направлений стратегии Евросоюза и НАТО, стремящихся объединить все страны «в одну компанию», считает политолог Юрий Светов. Запад не устраивает отказ сербских властей от подчинения общей политике стран союза, заявил он в беседе с 360.ru.

ЕС стремится включить Сербию в свои ряды, заставив подчиняться ее единой экономической политике, считает эксперт. По его мнению, для ЕС это важно, так как речь идет о современной, развитой стране, которая, при всем этом, отказывается от требований союза – в том числе, не поддерживает санкции против России и не отказывается от сотрудничества в энергетической сфере. Это привело к своего рода «разборкам» с сербскими «отступниками», считает Светов.

«Вот с ними идут разборки — премьер-министра Словакии Фицо пытались убить, [премьеру Венгрии] Виктору Орбану — угрожают, что у него отберут председательство в ЕС, которое он получил согласно их Уставу на полгода, угрожают выгнать Венгрию из Шенгена и вообще исключить из Евросоюза», — объяснил он.

Есть много государств, которым госпереворот в Сербии крайне выгоден, заключил Светов.

Напомним, в Сербии продолжаются массовые акции протеста против добычи лития. По данным МВД, ночью 11 августа в них участвовали около 27 тысяч человек, 14 из которых были задержаны за уголовные правонарушения. Президент страны Александар Вучич заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся массовых беспорядках и перевороте, организаторами которых выступают представители западных стран. Вице-премьер Сербии Александр Вулин также считает, что цель протестов – не защита экологии, а свержение действующей власти.

Ранее вице-премьер Сербии сообщил, кто может готовить покушение на президента Вучича.