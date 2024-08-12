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В Сербии вице-премьер назвал цель протестов против добычи лития

Вице-премьер Вулин назвал целью протестов против добычи лития свержение власти

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что протесты против планов добычи лития в стране не имеют экологической подоплеки, а направлены на свержение действующей власти. Своим анализом ситуации он поделился в интервью РИА Новости.

«Протесты из-за лития не столько связаны с экологией. Их цель — свержение власти. Никому не хочется, чтобы Сербия развивалась, никто на Западе не желает самостоятельной и сильной Сербии», — отметил он.

В Сербии продолжаются массовые акции протеста против добычи минерала. Ночью 11 августа демонстранты блокировали мост на международной трассе Будапешт — Салоники, а также центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 из которых были задержаны за уголовные правонарушения, трое — за административные, а двое иностранцев — за присутствие на акциях близ важных государственных объектов.

В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов и производства электробатарей, что, по словам президента Александара Вучича, может принести стране не менее шести миллиардов евро инвестиций. Создание полного цикла производства может увеличить ВВП Сербии на 16,4%, а на первом этапе — на 4% по сравнению с 2023 годом.

Власти утверждают, что эксперты еще должны оценить риски проекта, возможно проведение референдума, и если проект будет одобрен, добыча начнется не ранее чем через 2,5 года. Однако протесты активистов экологических движений, поддерживаемых прозападной оппозицией и СМИ, уже начались.

Вучич отметил, что протесты подогреваются некоторыми западными силами и медиамагнатом сербского происхождения Драганом Шолаком, который владеет медиахолдингом в Нидерландах и другими СМИ в регионе.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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