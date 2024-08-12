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Вице-президент Ирана Зариф собирается подать в отставку

Вице-президент Ирана Зариф намерен подать в отставку из-за разногласий

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Пресс-служба МИД РФ

Экс-министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назначенный 2 августа на должность вице-президента по стратегическим вопросам указом новоизбранного президента Масуда Пезешкиана, заявил о своем намерении уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной возможного ухода дипломата со своего поста могут быть разногласия относительно состава нового правительства. Среди 19 предложенных кандидатур оказалась лишь одна женщина.

«Я недоволен результатом своей работы и стыжусь того, что не смог достойным образом [привлечь] мнение специальных комитетов, [касающееся] участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал... Наряду с другими причинами для меня открылась возможность продолжить путь [преподавателя] в университете», – заявил Зариф.

Экс-глава МИД также пожелал успеха представителям нового состава правительства и поблагодарил президента за возможность принять участие в выборе кандидатур для кабмина.

11 августа президент Ирана Пезешкиан представил меджлису (парламенту) страны список политиков, из которых он предлагает сформировать новый состав кабинета министров.

Ранее президента Ирана заподозрили в попытке отказаться от удара по Израилю.

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