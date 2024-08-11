В правительстве Сербии сравнили Вучича и Януковича

Президент Сербии Александар Вучич не отдаст власть в республике бандитам. Об этом заявил вице-премьер Сербии и бывший глава национальной спецслужбы Александар Вулин, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Российская Федерация предупредила Сербию о подготовке госпереворота. По словам Вулина, нет причин бояться этого, поскольку его страна является крепким и сильным государством.

«Президент Вучич — не (бывший президент Украины Виктор) Янукович, он не собирается бежать и отдавать власть бандитам, но у нас есть основания быть осторожными и очень серьезными», — добавил он.

9 августа Вучич, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. Его стоимость оценивается в $2,4 млрд.

Данное решение вызвало серьезные разногласия в республике. Один из лидеров оппозиции Александр Йованович посчитал, что таким образом Сербия превратится в «дешевую сырьевую колонию».

Ранее Захарова посчитала эко-протесты в Сербии попыткой «расшатать» страну.