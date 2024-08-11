Белоруссия не исключила разрыва дипломатических отношений с Украиной

Белоруссия может разорвать дипломатические отношения с Украиной, если Киев продолжит провокации. Об этом сообщает белорусский МИД.

9 августа группа запущенных с территории украинского государства беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили дроны.

Как заявили в МИД, в связи с этим инцидентом во внешнеполитическое ведомство была вызвана временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш. Там украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота.

«Белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе», — сказано в заявлении.

В МИД также предупредили украинского дипломата, что в случае повторения таких провокаций Минск оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты территории Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит, если на нее «натопырятся».