Турция решила разблокировать соцсеть Instagram

Доступ к соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в Турции будет восстановлен в 21.30 мск. Об этом сообщил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу в соцсети Х.

По его словам, решение о разблокировке было принято после того, как администрация Instagram пообещала выполнить требования властей Турции.

Доступ к социальной сети был заблокирован на территории Турции 2 августа по решению Совета по информационным технологиям и связи. Турецкая газета Birgün предположила, что решение может быть связано с блокировкой соцсетью соболезнований в связи с тем, что в Иране в результате авиаудара не выжил лидер ХАМАС Исмаил Хания. Глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун 1 августа осудил действия Instagram, назвав их попыткой цензуры.

До этого российский комик Илья Соболев связал блокировку Instagram в Турции с ударом по Хании и решением площадки удалять соболезнования, адресованные близким политика. Он предложил представить мир через 10 лет, где у каждой страны может быть свой аналог Instagram, YouTube, свои отдельные кино и автопром.

Ранее Песков высказался за восстановление доступа к Instagram в России.