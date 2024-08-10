Белоруссия может поднять вопрос о присутствии диппредставительства Украины

Белоруссия может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины. Об этом в белорусском МИД заявили поверенной в делах Украины Ольге Тимуш.

«Если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске», - говорится в сообщении.

В белорусском дипведомстве украинскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной для этого стало нарушение государственной границы Белоруссии группой беспилотных летательных аппаратов, которые были запущенны с территории Украины.

Кроме того, в МИД Белоруссии заявили, что предпримет ряд ответных мер с целью защиты своей территории.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 9 августа. Группа запущенных с территории Украины беспилотников ударного типа нарушила границу Республики Беларусь. В результате сработали системы противовоздушной обороны, которые сбили дроны.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит Украине на провокацию.